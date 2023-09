Comparte

Sin duda Pedro Pascal está en su mejor momento, puesto que ahora tendría la posibilidad de convertirse en “el hombre vivo más sexy del mundo”.

Esto, porque la Revista People comenzó la encuesta para que el público elija a la persona que se quedará con esta categoría y el chileno es uno de los favoritos.

Cabe mencionar que, el ganador oficial de esta competencia se dará a conocer el próximo 8 de noviembre y además, de posicionarse como uno de los hombres más atractivos, también se le hará una sesión de fotos y una cercana entrevista.

Si bien sus fanáticos quieren que el actor se quedé con este premio, la revista lanzó una encuesta en donde se puede elegir qué versión de Pedro Pascal es más sexy.

Entre las opciones están las siguientes: Pedro Narcos, Pedro siendo papá de un perro, Pedro en Mandalorian y por último, Pedro de The Last of Us.

Por último, es necesario mencionar que si el actor se posiciona como “el hombre vivo más sexy del mundo”, se convertiría en el primer chileno en alcanzar ese nivel.

Recordemos que, en el 2022 fue Chris Evans, el recién casado, quien se quedó con esta categoría.