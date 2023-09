Comparte

Luego de su salida de Gran Hermano, Fernando Altamirano, más conocido como “Bambino” se refirió al recibimiento del público.

Una de las preguntas que muchos esperaban que contestara, era si es que lo habían llamado de eventos luego de su eliminación y en una conversación con FMDos contó la verdad.

Esto, teniendo en cuenta que cuando estaba en el encierro siempre decía que cuando abandonara la competencia iría a los centros nocturnos para ganar dinero subiendo al escenario.

“¿Te han llamado de eventos tras tu salida de Gran Hermano?”, le preguntaron.

Frente a ello, respondió “sí, la verdad es que hice dos, uno en Rengo, no, perdón hice uno”.

Tras ello, comentó que recibió varios llamados, pero que prefirió no tomar esas oportunidades, ya que estaba recibiendo muchos comentarios negativos de parte de la audiencia.

“Tuve varios llamados, pero al principio, a penas salí, pero la verdad es que como vi tanto hate que no me quise exponer y después, estaba ese miedo y ese nervio de cómo me iba a ir o si me iban a recibir bien o no”, detalló.

En la misma línea, recalcó lo siguiente: “yo no quise tomar algunos llamados que tuvo, después fueron saliendo los demás y siempre van llamando a los más recientes”.

En ese sentido, se refirió al éxito que ha tenido Francisco Arenas, quien ha visitado varias discos del país para presentar su show.

“A parte “Papi Lulo” lo quiere harto la gente, porque es amigo de Pincoya y Cony que son muy populares y me alegro por él”, expresó.

Finalmente, aclaró que le gusta ver como a sus excompañeros les va muy bien después de dejar “la casa más famosa del mundo”.

“Siempre lo he dicho, espero que les vaya a todos bien, esta hu… no es una guerra”, cerró.