Han pasado semanas desde un hecho que marcó la salida de un participante de Gran Hermano, esto tras la denuncia que realizó Scarlette en contra de Rubén por «tocaciones» mientras ella dormía.

El hecho generó diversas reacciones tanto dentro como fuera de la casa, y quienes no se quedaron atrás son los exparticipantes del encierro.

En conversación con Página 7, el medio consultó la percepción que dejó en ellos la expulsión de Rubén.

«No voy a hablar de eso», expuso Viviana. Posterior a su respuesta, Trinidad dijo que «no, no he hablado y tampoco sé bien lo que pasó, así que en base a eso no puedo tener una opinión».

Sin embargo, quien dejó el panorama más claro fue Lucas, al responder que «por producción no nos dejan hablar del tema».

«Nadie ha hablado con él», concluyó.