El animador Kike Morandé fue uno de los nuevos invitados al programa de TVN «Como Pedro por su Casa», conducido por Pedro Carcuro.

En medio del diálogo, el exconductor de «Morandé con Compañía» repasó el rápido deceso del programa, que se mantuvo en pantalla por más de 20 años.

Según las palabras de Morandé, desde Mega le informaron del fin del programa sin previo aviso, lo cual ocurrió en medio del estallido social y la pandemia del Covid-19.

«Para ser honesto, no me enojo ni nada. Lo sentí, más que nada, no por yo aparecer o no aparecer en la tele, sino porque se acabó el equipo que yo había armado«, señaló respecto al fin del programa.

El escenario económico de Kike Morandé

Y en la misma línea reveló que si bien logró pagarle a todos los trabajadores, luego enfrentó un delicado escenario financiero.

Con la pandemia hicimos programas igual, por aquí, por acá, yo grababa los comerciales donde estuviera y siempre teníamos auspicio. Y, de repente… ¡pum! Se terminó«, sostuvo.

Luego precisó: «Yo, por suerte Pedro, fui a la antigua. Siempre cuidé mucho las lucas. Entonces, cuando me pasó todo esto, tuve cómo poder indemnizar a toda la gente que trabajaba conmigo«.

Por último, compartió una reflexión: «Yo creí que era medio rico, pero para qué te voy a venir con cosas: quedé en pelota… unas pelotas entre comillas, digamos«.