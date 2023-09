Comparte

Este sábado a las 22:00 horas Canal 13 estrenará su gran regreso a los reality shows con “Tierra brava”. Una espacio de telerrealidad en el que figuras chilenas y extranjeras deberán convivir por meses en una casa-estudio en el campo que oscilará entre la modernidad y la escasez. En ella, deberán cumplir una serie de desafíos y competencias semanales, y de los resultados dependerá la cantidad de comodidades con las que cuenten, haciendo gala del slogan “cosechas lo que siembras”.

En la hacienda en donde se registrará “Tierra Brava” destacarán ocho corrales de animales, en donde habrán vacas, chanchos, gallinas, pavos, patos, cabras, ovejas y hasta un burro. Estos seres vivos serán parte del lugar en donde los participantes del reality show como Pamela Díaz, Junior Playboy, Eva Gómez, Luis Mateucci y Camila Campos, entre otros, tendrán que hacerse cargo de ellos, incluyendo el cuidarlos, alimentarlos, limpiar sus corrales y también el sacar los productos que ellos dan a la naturaleza. Es así como se les verá ordeñando vacas o recolectando huevos de las gallinas.

“Yo tengo una nula relación con los animales, a todos les tengo miedo, desde uno muy chico a uno muy grande, como una vaca, así que no será algo fácil el tener que vincularme con ellos en el reality. Cuando chica me atacó una gallina y quedé traumada, entonces esto será un gran desafío”, comenta Pamela Díaz.

En tanto, Junior Playboy declara que “la parte de los animales me motiva mucho, yo tengo una conexión con ellos y estoy seguro que eso también se dará en el reality. Yo me comunico con ellos y claramente se van a transformar en mis amigos en el encierro… y si hay que hacer cosas con ellos, yo feliz”.

Respecto al protagonismo que tendrán las vacas, gallinas, chanchos y similares seres en “Tierra Brava”, Sergio Lagos, animador del espacio, señala que “a mí me parece siempre interesante observar el trabajo del campo y poder establecer vínculo más allá de las mascotas tradicionales. Hay afectos, hay tipos de sentimientos y hay tipos de relaciones que se van a ir dando y de seguro van a ser parte de las cosas que veremos en la continuidad del proceso”.

Por su parte, Karla Constant, animadora del reality show, manifiesta que “me gusta que estén animales, y más allá de que los tengan que cuidar y hacerse cargo de ellos, yo destaco que a los participantes los relajarán. Es sabido que los animales tienen un efecto terapéutico, sobre todo ahora en el encierro, entonces me parece fantástico que estén y los participantes estarán ocupados en algo que no tendrá relación con la competencia… los llevará a otro lugar dentro del encierro”

“Cuando se trabaja con los animales uno aprende la disciplina”

Gonzalo Valentín estudió zootecnia y será el encargado en cámara de trabajar junto a los integrantes de “Tierra Brava” en todo lo relativo a los animales: “Yo estaré preocupado de que los animales coman lo que deben, a la hora que deben y que estén con buen higiene y, por supuesto, tengan un buen trato. Estos serán animales de granja y no mascotas, y desde ese lugar la exigencia será alta con los participantes del reality”.

A lo anterior, añade que “no creo que sea difícil para ellos, aunque tal vez no están acostumbrados a manejarse con la suciedad, con el guano o con el orine… y eso es parte de los animales y tendrán que acostumbrarse a trabajar con ellos. Con un poco de práctica, los vamos a poner a trabajar a todos como se debe en temas de campos”.

Valentín destaca que “cuando se trabaja con los animales uno aprende la disciplina. El animal no tiene feriados, no tiene santos y no tiene Navidad… hay que ser disciplinados con ellos, así que vamos a tener mano dura, de todas maneras, con quienes deban hacerse cargo de ellos”.

Por su parte, Christopher Ramírez, encargado de los animales detrás de cámara y como parte del equipo de producción de “Tierra Brava”, habla de lo que significa tener este tipo de seres en el encierro, “esto es un gran trabajo, que implica cuidarlos, alimentarlos y, por supuesto, la limpieza de ellos y de sus corrales. Diariamente consumen, entre todos, cerca de 100 kilos de alimentos, que van desde alfalfa hasta maíz, dependiendo de cada animal, y todo lo tendrán que aprender quienes estén en el reality. Deberán ser granjeros de tomo y lomo”.