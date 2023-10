Comparte

Alessia Traverso ingresó con todo a la etapa de repechaje y ha aprovechado bastante su soltería en la casa de Gran Hermano.

Todo esto, porque desde el día de la fiesta se le ha visto muy cercana con Raimundo Cerda, quien en un inició se mostró interesado en su compañera, sin embargo, ella no le dio atención, ya que estaba con Fernando Altamirano, más conocido como “Bambino”.

Al parecer todo su amor por él ya se habría acabado, puesto que como ella ha recalcado está soltera y libre, por lo que podría vincularse con alguien más en “la casa más famosa del mundo”.

Por ello, se le ha visto muy receptiva del cariño de Rai, con quien durmió el fin de semana y además, se han mostrado muy cariñosos frente a las cámaras de Pluto TV.

Sin duda este incipiente romance en el reality ha generado varias reacciones entre los televidentes, puesto que era algo que muy pocos esperaban venir.

A raíz de ello, muchos critican duramente la actitud de Alessia, porque olvidó muy rápido a quien en su momento fue su amor, Bambino.

“Que risa que la alessia días antes de salir dijera “bambino espérame, no me cambies”, “La Alessia se pasa de weo…”, “Alessia me da entre gracia y vergüenza ajena”, “Alessia hablo pestes del Rai y ahora llega a comérselo cuando el Bambino la espero afuera medio reality, re falsa”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.