A pesar de que llevan pocos días en el encierro, Daniela Castro ya vivió su primer accidente al interior de Tierra Brava.

Según su conversación con Página 7, la ex Master Chef vivió uno de sus momentos más difíciles en el programa, puesto que una vaca le pisó el pie.

“Yo estaba ordeñando a la vaquita y de repente su patita, con 125 kilos arriba de mi pie, y yo veía las caras de mis compañeros…”, detalló.

Tras ello, agregó “ellos me dijeron después que pensaban que era una broma, como que estaba jugando, y yo gritaba y nadie hacía nada. Me puse roja y en un momento como que quise llorar por los kilos, porque me empecé a desesperar”.

En la misma línea, comentó que para ella fue algo desesperante, puesto que no tenía cómo sacar su pie de ahí abajo.

“Nunca había sentido un dolor tan grande. Eran 125 kilos sobre mi pie, demasiado el dolor… de verdad era un dolor que no había sentido nunca, de no poder sacar el pie y tampoco de poder empujarla”, sostuvo.

Asimismo, añadió “como que sentí que se iba a quedar aplastándome por mucho rato, pero son cosas que pasan en una granja. O sea, yo jamás pensé en mi vida que me podía pisar una vaca. A pesar de eso, ordeñé bien y me felicitaron”.

Por último, dijo que tras el accidente fue atendida por el personal médico de la casona y que le dieron una crema para que se echara en el pie y así no se siguiera hinchando.