Comenzó un nuevo terremoto en Gran Hermano, puesto que esta semana volverán algunos exparticipantes a la competencia, lo que podría traer múltiples consecuencias.

Una que quedó fuera de esta instancia fue Ignacia Michelson, quien renunció al programa de forma voluntaria, puesto que estaba enferma.

A raíz de que muchos cibernautas han solicitado que regrese y participe en esta nueva instancia de repechaje, la influencer aprovechó su espacio en las redes sociales para explicar el motivo por el que no participó de este proceso.

“Bueno muchos me están preguntando porque yo no estoy en el repechaje y bueno a mí no me avisaron nunca si yo quería entrar al repechaje o no, entonces yo sabía que no iba a estar, yo si quería volver, obvio”, comenzó diciendo.

Tras ello, comentó que entendía esta situación, puesto que aún no estaría bien de salud.

“Sigo enferma, estoy con antibióticos, tengo otitis todavía, ya la alergia se pasó entonces yo creo que les da miedo que entre y que vuelva a estar enferma ahí adentro y renunciar otra vez”, detalló.

Finalmente, recalcó que le hubiese gustado volver a ver a sus compañeros y seguir en la competencia, pero sostuvo que la salud es lo más importante.