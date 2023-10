Comparte

Francesca Cigna, conocida en el mundo del espectáculo como «Blanquita Nieves», habló sobre el acoso sexual del que fue víctima en su mediática carrera.

El primer traumático momento ocurrió en uno de sus primeros eventos como bailarina, hace varios años. Según indicó, un sujeto intentó tomar fotos debajo de su falda con una cámara.

«Yo no soy agresiva, pero me empezó a hervir la sangre. Yo bailaba, bailaba y me empecé a acercar, le pegué una patada a la cámara que salió volando«, recordó Blanquita en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

El segundo episodio se registró cuando fue contratada para realizar un evento en una empresa ubicada en un sector acomodado de Santiago, al cual se le pidió asistir con «poca ropa».

«Hicimos nuestro evento, y después nos sacamos fotos con la gente de la empresa. Uno por uno, de repente estoy abrazada a uno, y me agarra hasta lo que tomé de desayuno ese día. Mi primer instinto fue (pegarle un combo). En mi vida le había pegado a alguien«, relató.

«Me fui con ataque de pánico, llorando al camarín. Obviamente al tipo lo despidieron así a la primera, pero fue traumático, porque supuestamente era de alto nivel», cerró.