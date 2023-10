Comparte

Ayer se vivió un terremoto al interior de Gran Hermano, puesto que los jugadores comenzaron una intensa discusión en medio de la transmisión en vivo.

Todo esto, porque en el contacto de los animadores con el casa Raimundo puso sobre la mesa la pelea que tuvieron los jugadores el fin de semana.

En ese momento, Julio César Rodríguez intervino con el fin de calmar a los concursantes y de comunicarles que no los iban a censurar, puesto que todo siempre está en vivo.

“Nos metemos a la casa para distender y ustedes se ponen a habla de esto. Nosotros no los vamos a censurar, entonces mantengamos la fiesta en paz ahora. Ya se está conversando, ya se está llegando a algunos acuerdos, nadie quiere dejar mal a nadie”, comenzó diciendo.

Tras ello, comentó que la producción tiene muy poco tiempo para editar, no como otros espacios, lo que podría calzar justamente con el reality Tierra Brava, el cual tiene un desfase de dos semanas aproximadamente.

“Los tratamos de proteger. Cuando nosotros no mostramos algo, no es por censurar, es por tratarlos de proteger a ustedes, tratar de proteger el programa de alguna salida de madre, de algún tema. No tenemos tres semanas para editarlo como otros programas”, expuso el animador.

Finalmente, JC recalcó lo difícil que es hacer un programa en vivo “estamos trabajando con ustedes prácticamente en vivo y ustedes lo saben. Entonces ayúdennos porque es importante que vamos avanzando”.