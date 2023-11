Comparte

En el último capítulo de Gran Hermano, Scarlette Gálvez, se robó gran parte de la atención.

Todo esto, porque mostraron que la joven se dirigió al confesionario para hablar con el dueño de casa y confesarle lo que siente por su compañero Hans Valdés.

En primera instancia, le explicó que se dirigía a él porque sus amigas ya están hartas de que siempre les hable de lo mismo.

“Siempre que me sacan el tema, me pongo tan cabizbaja por el hecho de que te guste alguien y que no pase nada, tener que verlo todos los días es estresante”, comenzó diciendo.

Tras ello, reveló “no sé cómo lidiar con ese sentimiento. Yo creo que estoy obsesionada, no sé qué me pasa, pero todo lo que hace lo encuentro lindo, qué patética. Quería desahogarme porque cargo con ese sentimiento todos los días, y ya claro a las chiquillas las tengo chata. ¡Hasta en los sueños! Ni ahí lo dejo en paz”.

En la misma línea, comentó que ella sabe que no tiene posibilidades de tener una relación con él en el encierro, ya que se lo ha dejado claro en más de una ocasión.

”Yo obviamente no voy a insistir, ni avergonzarme más. Como que me da vergüenza, da vergüenza que te rechacen”, detalló.

Finalmente, se refirió a su cercanía con Bambino en el encierro, puesto que se les ha visto coqueteando en más de una ocasión y dijo que a él lo veía como algo pasajero, mientras que Hans podría ser el padre de sus hijos.