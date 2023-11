Comparte

En los últimos días comenzó a circular el rumor sobre un posible amorío entre Marcelo Salas y nada menos que Pamela Díaz.

Todo esto, luego de que la Fiera abandonara la competencia de Tierra Brava hace unas semanas.

En ese sentido, en Me Late Digital comentaron este posible romance y Luis Sandoval decidió preguntarle directamente a Pamela sobre la situación.

Frente a ello, Díaz contestó lo siguiente: “Lo de Marcelo Salas, me cae la raja. Mi hija con su hija eran compañeras de colegio. Yo no tengo idea de él, si está vivo o está muerto, yo no converso con él, solamente buena”.

En la misma línea, dejó en claro que no estaría con el exfutbolista “de ahí a un romance nada que ver”.

Luego, se refirió a su lazo con Jean Philippe Cretton “estuve tres años y medio con Jeanphi. ¿Con quién voy a estar ahora? Dejen de hablar tonteras”.

Finalmente, reveló que no estaría interesada en tener una relación por ahora “después de Jean Philippe estoy soltera, desde hace cuatro meses que no pasa nada con nadie. No me interesa estar con nadie. Solo dedicarme a mi trabajo, ganar plata e irme de vacaciones y en junio me voy a dar tiempo para conocer a alguien que yo realmente quiera”.