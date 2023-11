Comparte

Fue en febrero 2023 cuando Daniel Alcaíno, con su personaje ‘Yerko Puchento’, debutaría en el Festival de Viña 2023. Sin embargo, esto no se efectuó.

Los problemas en la parrilla programática de la edición eran conocidos, y debido a un cambio en los artistas que se presentarían, optó por bajarse del certamen a seis días de la fecha.

Ahora, en el programa «Síganme los buenos», Daniel Alcaíno se refirió a una posibilidad de ‘volver’ al Festival de Viña del Mar.

«Trabajo es trabajo»

«No soy rencoroso. No soy una persona rencorosa. Tendríamos que conversarlo con Jorge (López, su guionista), somos dos que tenemos que tomar la decisión», manifestó.

Luego señaló: «Trabajo es trabajo, nunca lo he rehuido. Me gusta ese vértigo, hay noches buenas y noches malas y seguimos. Uno se va recuperando nomás. Me gustan los desafíos, la adrenalina».

Cabe destacar que, hasta el momento, no se conoce qué comediantes pisarán la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar 2024.