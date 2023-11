Comparte

Sin duda Ariel Wuth se convirtió en uno de los eliminados de Gran Hermano que recibió más mensajes de odio.

A pesar de ello, el humorista seguía asistiendo al panel y dando entrevistas a diferentes medios de comunicación.

En ese sentido, recientemente en una conversación con Página 7 reveló los motivos por los que ocultó a su hija y a su pareja cuando ingresó a la competencia.

Recordemos que, en toda su presentación en el reality nunca mencionó a su pupila de 12 años y menos su relación.

“Yo oculté muchas cosas antes de entrar a Gran Hermano, como que tengo una hija que se llama Antonia, de 12 años”, comenzó diciendo.

En la misma línea, agregó “La gente me puso papito corazón y no tiene idea de lo que habla, pero así es el hate (…) también lo de mi relación con la ‘Arepa con atún’, que es la que yo tanto nombraba dentro, ella es mi pareja y nada… sorpresas te da la vida”.

“Producción me preguntó si yo estaba soltero o en pareja, y dije soltero (…) me preguntaron si tenía hijos y dije que no, por un tema de cuidarlas en realidad”, detalló.

Finalmente, recalcó su discurso y expuso que él hizo todo eso para protegerlas “hay mucha gente que me conoce de antes por mi trabajo, y enfrentarme a que mi hija me diga ‘oye, me están haciendo bullying en el colegio’ es distinto (…) hay que mantenerlo con cuidado, porque son niños y la gente no se mide”.