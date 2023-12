Comparte

Bastante polémica se generó hace unos días, luego de que la ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, no se presentara en el cumpleaños de Felipe 'Gatito', hijo de Jennifer Pincoya.

La consulta sobre lo ocurrido se gestó en la 'caja de preguntas' que dejó la oriunda de Chiloé en su red social.

Fue así como Jennifer debió aclarar la situación que enfrentó, señalando que la ausencia de Capelli no tenía relación con ella, sino que fue una sorpresa preparada por sus cercanos.

"Eso lo organizaron mis amigas con mi hermana, yo no sabía nada, ni quién iba", escribió junto a la interrogante.

Recordemos que Constanza también fue consultada por su ausencia al cumpleaños del hijo de Jennifer Pincoya, lo cual conversó con el portal Página 7.

"Yo no sabía, no tenía idea, no recibí invitación de eso. De todas maneras le escribí por interno a la Pincoyita, deseándole un feliz cumpleaños a su gatito", afirmó en la ocasión.

¿Jennifer continúa en la TV?

Todo apunta a que Jennifer Pincoya se mantendría bastante vigente, no solo en las redes sociales, sino que también en el mundo de la TV.

Esto, luego de que algunos medios informaran que la chilota habría recibido una oferta de parte de CHV.

"Tengo proyecto allá en Chilevisión, todavía no se puede anticipar nada, pero voy a hablar con mi familia para tomar la mejor decisión", señaló en la ocasión Pincoya, sin entregar más detalles.