Valentina "Guarén" Torres salió en defensa de Miguelito a raíz de las acusaciones realizadas por Nicole Block tras su salida del reality "Tierra Brava" de Canal13.

Recordemos que en conversación con Lima Limón, Block señaló que el comediante era "bastante fresco" e incluso que se metía en sus camas sin su consentimiento.

"Yo le decía: ‘Qué estás haciendo aquí y (te respondía) ‘es que quiero dormir contigo’ y yo: ‘No huevón sale, patada’, pero son cosas que no se ven cachái”, comentó.

Según contó Block, el hecho se habría repetido con sus compañeras Shirley Arica y "Guarén", quien se refirió a las polémicas declaraciones.

"No tengo idea de lo que está hablando la Nicole. Miguelito en ningún momento me ha pasado a llevar o ha pasado algo sin mi consentimiento. Él es un hombre respetuoso, buen amigo, nunca le ha faltado el respeto a una mujer. Y siempre ha sido amigui nuestro", expresó en conversación con Publimetro.

Junto a lo anterior, explicó el episodio señalado por Block: "Con él no ha habido nada que me haga sentir mal, es mi amigo. Yo le pido que se venga a acostar conmigo y me haga cariño. Hasta dormimos con la Dani y él juntos".

"Me cuidó cuando estuve enferma y nunca tuvo otras intenciones conmigo, es un amigo. Él es así, cariñoso. Y puede que algunas personas no sean tan cariñosas o de piel como yo y Dani", complementó.

"Miguelito nunca tuvo otras intenciones con Nicole. Y si ella lo vio así, o si se sintió mal, lamento mucho que se haya sentido pasada a llevar o que no haya pedido ayuda", cerró.