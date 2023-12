Comparte

Pato Torres es muy activo a través de las redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que el comediante publicó un video para mostrar que se sometió a un pequeño procedimiento estético, el cual consiste en unos hilos tensores y en vitaminas.

A raíz de ello, un cibernauta aprovechó el espacio para realizarle un desubicado comentario.

“Ya... no será mucho. ¿Quiere ser Dorian? Córtela, asuma su edad”, escribió el usuario de Instagram.

Frente a ello, Pato no se quedó callado y le respondió lo siguiente: “Sí, la acepto, solo que me gusta cuidarme y tener una mejor calidad en lo que me queda de vida”.