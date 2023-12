Comparte

Más que confirmado está el regreso de "Pasapalabra", exitoso programa de conocimiento de CHV, que volverá tras una pausa.

Su nueva temporada será conducida por su ya clásico animador, Julián Elfenbein, el cual condujo las temporadas anteriores del programa.

Desde la confirmación de su nueva edición, además se confirmó el retorno de un mítico jugador: Nicolás Gavilán.

El joven oriundo de Hualpén logró ganar El Rosco en temporadas pasadas, logrando llevarse más de 390 millones de pesos, que se encontraban en el pozo.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de 'Pasapalabra'?

Desde la señal confirmaron que 'Pasapalabra' se estrenará el próximo lunes 1 de enero, en horario prime, tras Chilevisión Noticias.

Respecto a los motivos del retorno del programa, se deben a la baja de rating que ha experimentado la señal.

Sin embargo, este no es el único motivo, lo cual fue detallado por el productor Carlos Valencia, que conversó con El Mercurio.

"Creemos que el verano es una buena época para el regreso porque la familia y los niños están en la casa por las vacaciones", expresó en la oportunidad.

El significado de Pasapalabra para Julián Elfenbein

El conductor del programa, Julián Elfenbein, hace poco reflexionó sobre el programa que condujo por tanto tiempo, y su pronto retorno.

"Se fue transformando en un show. Hasta el día de hoy a mí me para gente y me dice: ‘Oye mi mamá tiene alzheimer, y no sabí’ lo que ha significado Pasapalabra para ella’, el ejercicio de recordar, jugar a la memoria", reflexionó Elfenbein en un capítulo de 'La Divina Comida'.

Por último, expresó: "Tiene que ver con lo que significaba para la gente, para las escuelas, los liceos, los niños, y para los abuelos y las abuelas, que te decían: ‘Mi mamá tiene Alzheimer, tuvo un infarto cerebral y la terapia en el hospital es ver el rosco de Pasapalabra".