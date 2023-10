Comparte

En el capítulo de este sábado de la Divina Comida participará Julián Elfenbein y deberá enfrentarse a Humberto Sichel, Renata Bravo y Titi Ahubert.

Como es la temática del programa, el animador deberá hablar sobre su vida personal y también, de su carrera en la televisión.

En ese sentido, será consultado por el éxito del programa Pasapalabra y de su abrupta salida de la pantalla este 2023.

“Se fue transformando en un show. Hasta el día de hoy a mí me para gente y me dice: ‘Oye mi mamá tiene alzheimer, y no sabí’ lo que ha significado Pasapalabra para ella’, el ejercicio de recordar, jugar a la memoria”, comenzó diciendo el comunicador.

Tras ello, recordó que en el espacio se dio uno de los premios más grandes “en fin, entregamos el premio más grande de la historia de la televisión chilena como el de Nico Gavilán, casi 500 millones de pesos”.

Por otra parte, se refirió al éxito del juego, ya que iba más allá del rating, puesto que con su dinámica entretenía y educaba a los televidentes.

“Tiene que ver con lo que significaba para la gente, para las escuelas, los liceos, los niños, y para los abuelos y las abuelas, que te decían: ‘Mi mamá tiene Alzheimer, tuvo un infarto cerebral y la terapia en el hospital es ver el rosco de Pasapalabra’”, cerró.