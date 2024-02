Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Miguelito y Junior Playboy.

Todo esto, porque Miguelito propuso nominar al “Thor chileno” para que compita con Valentina Torres, más conocida como la Guarén, para que fuese eliminado.

Frente a ello, Luis y Jhonatan defendieron a Junior y aseguraron que tiene buena condición física y que ha ganado varios duelos.

Al escuchar las palabras del exMorandé con Compañía, Junior no se quedó callado “soy el Thor Chileno y vine a cortar cabezas. Eres un cobarde, nunca has estado nominado, nunca has estado en duelo, nunca has estado en nada. Hago así y te saco, compadre”.

“Así te saqué cinco minutos”, le respondió Miguelito, a lo que Playboy agregó “pero con tu reloj, el mío decía lo contrario”.

“El tuyo siempre dice lo contrario… en tu cabeza”, continuó con la discusión el humorista.

“Tienes que entender que esto es un juego. Si usted anda buscando familia acá, está equivocado. Si usted anda buscando hermanos, está equivocado”, cerró Junior.