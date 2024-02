Comparte

Sin duda la presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña fue un show para el olvido, puesto que no logró conquistar al monstruo y se bajó sin premios del escenario.

A pesar de las pifias, la comediante al final de su espectáculo pudo hacer reír al público luego de que el elenco de “Casado con hijos” se subiera a la Quinta Vergara.

Sin duda Fernando Larraí, Fernando Godoy y Dayana Amigo fueron claves en el espectáculo de Javiera.

A raíz de ello, en el Buenos Días a Todos de TVN conversaron con el humorista Luis Slimming, quien es el encargado de hacer reír al público de la Quinta Región esta noche y repasó la rutina de su colega.

“Lo que dijo Javiera en el escenario fue clave, porque creo que fue muy honesta”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “los mejores instantes fueron en los que ella fue honesta, se río de sí misma y acusó el golpe de que ‘pucha, voy a estar el otro año, probablemente no acá’. Creo que esas cosas sí lograron hacer reír a la gente”.

En la misma línea, sostuvo lo siguiente: “Pero es difícil improvisar ahí. O sea, esas tallitas que logró sacar fueron solo propias del talento de Javiera, ojalá se hubiese dado…”.

Finalmente, el humorista destacó el rescate que tuvo la actriz luego de que participaran sus compañeros de “Casado con Hijos” y su actitud frente a las pifias.

“Yo creo que en un momento sí se pudo dar vuelta, pero también Javiera tuvo el peso de decir: ‘Pucha, no quiero aceptar esta Gaviota’ o no forzar el premio, porque sintió que no se lo merecía. Aunque yo creo que nunca había visto un rescate de esa magnitud. De verdad que dio vuelta el partido hasta el final”, cerró Slimming.