María José ‘Coté’ López respondió a los seguidores que critican a Luis Jiménez tras su separación definitiva de Luis Jiménez.

Recordemos que tras 20 años juntos, el mediático matrimonio decidió separarse. Si bien se dieron una nueva oportunidad, hace algunas semanas informaron que definitivamente tomarían distintos caminos, siempre manteniendo una buena relación.

Durante esta jornada Coté abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde una seguidora escribió: “Qué rabia me da Lushini, que te hace daño ahora, lo odio“. Lo anterior, en medio de múltiples especulaciones sobre los motivos del quiebre de la pareja.

El comentario fue respondido por Coté, quien indicó: “Mi gente, yo no quiero seguir hablando de cosas privadas, porque cuando lo hice fue solo para mis seguidores, pero después aparece en otras páginas y la gente que no me conoce habla pésimo”.

“Pero esto sí quiero aclararlo porque he leído comentarios feos para él aquí y en su insta. A mí Luis no me ha hecho nada, y tengo solo lindas palabras para él. Me dio a mis bebés y los años más felices de mi vida”, finalizó.

