El Presidente Gabriel Boric reveló detalles inéditos de su quiebre con la exprimera dama, Irina Karamanos, en una cercana conversación con el comediante Fabrizio Copano.

El Mandatario fue el primer invitado a “El Antídoto”, programa que el destacado humorista conduce en Mega. La entrevista tuvo lugar la semana pasada, a bordo del nuevo tren que une la ciudad de Curicó y Talca.

En medio de una dinámica donde mostraba una serie de dibujos al Jefe de Estado, Copano señaló: “Dos años de gobierno ha durado más que tu última relación sentimental (…) Este (dibujo) es pateado ¿no? Este es el Presidente soltero, recién pateado”.

“No, no fui pateado. Fue un acuerdo muy maduro y de hecho, con Irina seguimos conversando mucho y nos tenemos mucho cariño, aseguró Boric.

Copano respondió: “Nosotros tenemos la teoría de que fue el tobogán, que fue el momento cuando Irina te ve atrapado en el tobogán que dijo ‘Yo a esta relación no le veo mucho el tiempo'”.

“Lo del tobogán tiene algo de mentira. El tobogán ya estaba roto cuando me tiré. Pero además el problema, y por lo que me detuve y me quedé atascado, fue porque había llovido el día anterior, entonces había una poza de agua que no me fijé”, aseguró Boric.

“Entonces me tiré y si terminaba el recorrido, iba a terminar en el agua, así que a tiempo supe cambiar de dirección para poder salvarnos del precipicio”, continuó el Presidente.

Posteriormente, Copano le mostró al Presidente una fotografía del ex ministro Giorgio Jackson.

“Está en el exilio”, bromeó Boric.