Luego de varios conflictos, Anita Alvarado volvió a hablar sobre la actual vida que lleva Daniela Aránguiz.

Todo esto, porque Alvarado se encontró con el periodista Luis Sandoval en la Fiesta de la Ostra en Pichilemu y hablaron sobre algunas cosas del pasado.

En ese sentido, la “Geisha” recordó los dichos de Daniela en contra de su hija “mira cómo castiga la vida. ¿Te acuerdas cuando la Aránguiz dijo ‘tú, que no tienes apellido, que no fuiste criada por tu papá’, le dijo a la Angie, y mira, la vuelta es redondita, por eso uno debe tener cuidado”.

Tras ello, comentó la supuesta brujería que le hizo Daniela a su exesposo, Jorge Valdivia, “todo lo que ella escribió lo está viviendo. Lo más penoso es que al amor de su vida… es que tanta brujería no funciona. Si el hombre no te quiere, no te quiere. Y listo”.

Finalmente, insistió en que la exparticipante de Tierra Brava aún está enamorada de Valdivia, mientras que él encontró el amor con la diputada Maite Orsini.

“Está picada, está enamorada. Y yo creo que él está enamorado. A costa de brujería el hombre corta el elástico. Ella siempre le hizo brujería, pero el amor amarrado y forzado no sirve”, cerró Anita.