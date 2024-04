Comparte

Sin duda Nicole Moreno, más conocida como Luli, fue uno de los rostros más polémicos en el mundo de la farándula.

Sin embargo, años después se retiró de las cámaras y se enfocó en el deporte, siendo premiada como modelo fitness en varias ocasiones.

Recientemente, la modelo participó en el matinal “Sabores” donde se refirió a sus inicios en la televisión y recordó con mucho cariño a “Luli”.

“Del 2015 quise realizar un cambio en mi carrera profesional, ahí comencé con el deporte, la vida saludable, el bienestar, con cosas que de verdad amo y llenan mi corazoncito”, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo que su salida de la TV fue “dosificada” y posteriormente, en el 2016 se coronó como Reina de Viña.

En la misma línea, le preguntaron qué significa para ella ahora “Luli” y contestó con toda sinceridad.

“Una mujer seria, empoderada, concentrada con los objetivos, enfocada, esa soy yo. Me llena de orgullo. Era un personaje que adoro y le tengo mucho aprecio. Me brindó bastante satisfacciones, sin embargo, ahora puedo estar ligada a la moda y al deporte”, expresó.

Asimismo, le preguntaron si le molesta que aun algunas personas la llamen “Luli” y respondió lo siguiente: “Depende de quién. Hay gente tan desubicada, cercana a mí me refiero, que me han dicho L-U-L-I, cierta persona me dijo eso y me molestó”.

Finalmente, contó que no le molesta que la gente en la calle le diga “Luli”, puesto que para ella es un lindo recuerdo, pero prefiere que sus cercanos la llamen por su nombre real, es decir, Nicole.