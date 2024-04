Comparte

Recientemente, Karen Paola participó como invitada en Sin Editar de Pamela Díaz y habló sobre diferentes temas.

En la instancia, Pamela le consultó a la cantante si estaría dispuesta a entrar a un reality, a lo que ella contestó “ni cagan…”.

Tras ello, le preguntó a la “Fiera” los motivos por los que ella ingresa a esos programas, puesto que desde su punto de vista son muy estresantes.

“Yo te veo a ti… ¿Por qué entrai en esas hueas? ¿Quién te manda?”, insistió Karen y Díaz respondió “por dinero, amiga a mi me encanta, lo paso increíble”.

“Tener que lidiar, imagínate en el de ahora tener que lidiar con la Oriana”, agregó la intérprete de “Viva la noche”.

“Feliz, me encantaría. Me gusta la gente loca, lo disfruto, lo puedo bloquear. Ella podría estar tres horas, y yo la miro nomás, me encanta”, sostuvo Pamela.

Frente a ello, Karen se sorprendió y le preguntó qué hacía para poder lidiar con ello y Díaz recalcó lo siguiente: “siempre en los realities he sido así. Si me molesta, obviamente exploto, pero en lo general no. Mientras no me toquen, si tú me tocas yo salto, pero si no me tocai, me da lo mismo”.