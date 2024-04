Comparte

Hace un par de días en el espacio “Sígueme” de TV+ comentaron que Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta nuevamente estarían pasando por un quiebre en su relación.

En tanto, detallaron que su distanciamiento comenzó a inicios de este mes y que de hecho, Ivette habría dejado el programa que comparte con Solabarrieta en la radio La Metro, “Marca Personal”.

Ahora, en Que te lo digo de Zona Latina abordaron el tema y entregaron detalles sobre los supuestos motivos que llevaron a este quiebre.

“El pasado miércoles 17 de abril del 2024 en la comuna de Providencia, un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento”, comenzó diciendo Luis Sandoval.

Tras ello, agregó “¿qué pasó en ese departamento? Habían risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, habían mujeres hermosas. Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”.

En la misma línea, Sergio Rojas sostuvo que una amiga de él habría estado presente en ese departamento, el cual se cree que era de la propiedad de Fernando.

“La verdadera razón es que Fernando nuevamente llega en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’y no se retira solo en personal sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal’”, cerró Rojas.