Como es sabido, antes de que Luis Mateucci ingresara a “¿Ganar o servir?” tenía una relación con Daniela Aránguiz, sin embargo, esta llegó a su fin.

Ahora, el argentino estaría teniendo un romance en el encierro con nada menos que la exesposa de Eduardo Vargas, Daniela Colett.

Bajo ese contexto, desde El Filtrador conversaron con el hermano del exesposo de Aránguiz, Claudio Valdivia, para preguntarle su opinión sobre el nuevo amorío de Mateucci, el cual le podría estar afectado.

“Me da igual si lo pasa bien o lo pasa mal (…) a mí no me importa”, comenzó diciendo Valdivia sobre los sentimientos de Aránguiz.

Tras ello, insistió “acá, en verdad, me da lo mismo. No me interesa, esa es la verdad. De verdad que no me interesan las parejas que se formen, los vínculos que tienen. En verdad, me da igual”.

En tanto, reconoció que no le interesaba si es que a Daniela le afectaba ver a Luis con otra mujer “¿a mí qué me importa lo que le pase a Daniela Aránguiz? Yo no tengo relación con Daniela Aránguiz”.

Finalmente, explicó que para él Daniela solo es la madre de sus sobrinos y que no tiene mayor relación con ella.

“Fue la pareja de mi hermano durante 15 años. Es la mamá de mis sobrinos. Es eso, pero que lo pase mal, ¿por qué yo tendría que estar interesado en eso? Me da igual si lo pasa bien o lo pasa mal. A mí, en verdad, no me influye mucho. Debería influirles más a las personas que tienen más relación con ella. Yo no tengo ninguna relación con ella, así que me da igual”, cerró.