Como es sabido, antes de que Luis Mateucci se sumara a “¿Ganar o servir?” tenía una relación bastante apasionada con Daniela Aránguiz.

Sin embargo, su amor no alcanzó para que su relación continuara mientras él estuviese en el encierro.

Bajo ese contexto, él ahora en la competencia tiene un nuevo amorío con Daniela Collet, la expareja de Eduardo Vargas.

Frente a ello, Aránguiz no ha querido dar su opinión, pero aprovechó sus plataformas para enviarle un mensaje al argentino y dejar en claro que no estaría interesada en hablar de él.

“Todo lo que ha salido de la relación que tuve con Luis ha sido de terceras personas, la verdad es que yo no voy a hablar de él, no me interesa hablar de él. Le deseo lo mejor, que siga trabajando. A las niñas que han hablado cosas de mí en el reality tampoco me interesa responderles, por qué es desgastarse sin nada a cambio”, aseguró.

Luego, explicó que como es panelista en el espacio de farándula “Sígueme”, quizás tenga que opinar, pero por trabajo.

Finalmente, le envió un llamativo mensaje a quien en su momento fue su compañero “le deseo lo mejor… lejos de mí”.