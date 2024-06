Comparte

En un reciente episodio de Got Talent una jugadora se robó toda la atención del jurado con su llamativo talento.

Se trata de Aryn Shelander, una contorsionista que se lució colgándose con su cabello por primera vez.

“Se sintió surreal. Es mi primera vez haciendo suspensión capilar y se sintió hermoso, es lo más cercano a volar y a la transición de la tierra al cielo”, comentó la artista.

Frente a ello, Leonor Varela, quien forma parte del jurado, se mostró impactada por el show realizado por Aryn.

“Continúas alucinándonos con tu habilidad, técnica, control, gracia y fuerza. Lo simple que lo haces ver… estoy anonadada con tus habilidades”, comenzó diciendo.

Tras ello, le hizo saber que tenían su voto y que ahora ya estaba en la final del programa “estamos impactados por tu talento. Teníamos un gran problema y debíamos ver cómo resolverlo. Nuestro voto esta noche es unánime”.

Finalmente, la contorsionista no se aguantó su emoción “esto es un sueño, no podría estar más feliz. Presentarme en Got Talent era la meta que me propuse y trabajé duro para tratar de estar aquí, colgándome y hacerlo, porque demasiado trabajo, tiempo y dolor”.

