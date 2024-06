Comparte

Las últimas semanas, Consuelo Ulloa, conocida popularmente como “Miau Astral”, ha estado en el centro de la polémica tras ser acusada de acoso por varios hombres. Sergio Infante fue el primero en denunciar públicamente, señalando que la astróloga le enviaba mensajes constantes y que incluso involucraba a personas de su círculo cercano.

Ahora, un nuevo caso salió a la luz en un reportaje de Revista Sábado. En la publicación, otro hombre, que prefirió mantener su identidad en reserva, compartió su experiencia tras conocer a Miau Astral a través de la aplicación de citas Bumble.

El nuevo denunciante reveló que, al inicio, los mensajes eran cariñosos, pero con el tiempo se volvieron acosadores e insultantes.

“Un fin de semana le dije que iba a ir a verla, pero fui a ver un partido con unos amigos, me curé y no llegué. Yo ya tenía miedo porque me trataba de ‘mi amor’ y esas cosas. Igual que a los otros casos, todo muy rápido”, relató. Este comportamiento lo llevó a pedirle a Ulloa “bajar la intensidad” debido a que recién salía de una separación amorosa.

El denunciante señaló que, aunque Ulloa inicialmente aceptó poner distancia, con el tiempo comenzó a recibir mensajes insultantes y amenazantes. En el lapso de un año, los mensajes pasaron de ser afectuosos a contener amenazas como: “Cuando menos te lo esperes pero tampoco tan tarde, dejarás de tener clientes y plata, nadie querrá cu… contigo porque estarás gordo, peludo y grasiento”.

La víctima explicó que no bloqueó a Miau Astral en sus redes sociales “por temor a que buscara otras vías” para acosarlo.

“Pensé que así no iba a ejecutar otro movimiento”. Añadió que vivió “una violencia psicológica que es otra hue… Yo y las otras personas vivimos meses con miedo. Bajo amenazas de funa”.

Impacto en las víctimas

El hombre detalló el constante temor que experimentaba: “Tuve siempre un miedo constante, como esa sensación de cuando casi te atropellan en la calle, pero permanente. Llegué a recibir 20 mensajes en un día. De hecho, me escribió cuando se supo de la denuncia de Sergio”.

Miau Astral, por su parte, habría intentado minimizar las acusaciones, enviando mensajes agradeciendo a la víctima por no exponer su caso: “‘gracias por no exponer mi intimidad’. Como que toda esta mierda que me tiró es algo íntimo de ella, que no deberíamos contarlo, ¿me cachai? Que no son ataques, que no es acoso”.