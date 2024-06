Comparte

En los últimos días, comenzó a circular el rumor de que Karen Paola podría estar esperando un nuevo bebé.

Todo esto, luego de que estrenara la canción “Ven ven ven” e hiciera una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Ahí se pudo escuchar como su hijo le preguntó “mamá, ¿me tengo que cambiar de pieza ahora que se agranda la familia?”, a lo que ella respondió “pero, hijo…”, según consignó CHV Noticias.

Tras ello, la cantante habría cortado la transmisión y comenzaron las suposiciones al respecto.

A raíz de todo el revuelo, por el mismo medio, Karen aclaró todo y sostuvo que recién el martes podrá dar más detalles al respecto.

“No me había podido conectar porque estaba disfrutando con mi familia, pero me di cuenta que post el live que hice, se empezó a especular en ciertos lugares que yo estaba embarazada y no es real”, comenzó diciendo.

“No estoy embarazada, no se agranda la familia por ese lado”, recalcó.

Asimismo, añadió “mi hijo me contaba algo, me decía algo, yo me puse nerviosa porque no era algo que se tenía que decir en ese minuto, pero no tiene nada que ver con que yo esté embarazada”.

Finalmente, insistió en que su familia se agrandaría, pero que más adelante entregaría detalles.

“Efectivamente la familia va a crecer, pero no tiene que ver con un embarazo y todo eso se los voy a poder contar recién el martes. Que era para cuando estaba programado”, cerró la animadora.