María José “Coté López” publicó una fotografía que preocupó a sus seguidores. La postal fue registrada en la clínica y publicada en las historias de la cuenta de Instagram de la influencer.

En la imagen, captada en medio de su polémica ruptura con Luis Jiménez, se puede ver a la empresaria sosteniendo la mano de una adulta mayor. La persona internada es su abuela, a quien llama “Nonnita”.

En la publicación Coté agradece la preocupación de sus seguidores en medio del difícil momento que enfrenta.

“Luchándola… Gracias a todos por la preocupación por mi nonita”, expresó Coté.

Por su parte, los fieles seguidores de la empresaria no tardaron en enviarle nuevos mensajes de apoyo: “Ánimo bella”, “Mucha fe” y “Fuerza”, escribieron algunos.

Semanas difíciles para la empresaria

Coté López enfrenta difíciles semanas. Hace poco anunció su separación definitiva de Luis Jiménez tras años de matrimonio.

La decisión se dio a conocer luego de fuertes acusaciones de Diego, hijo del exfutbolista, quien indicó que ella quería “alejarlo de su padre”.

“Creo que el 90% de las preguntas son acerca de lo mismo. Como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe”, indicó la influencer en su momento.

“Siempre voy con la verdad (al menos lo que más puedo). Sí, mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta atrás“, confirmó Coté.