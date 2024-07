Comparte

En verano Botota Fox y Naya Fácil participaron del podcast de Pamela Díaz en Youtube debido a que eran las primeras confirmadas para el reality “¿Ganar o servir?”.

Si bien el objetivo era que las influencers conversaran sobre este nuevo desafío, terminaron generando una gran polémica y conflicto.

Todo esto, porque la transformista se burló del piscinazo de Naya cuando la coronaron como la embajadora del Festival de Viña.

Tras ello, Naya habló sobre esta incómoda situación que vivió en sus redes sociales y posteriormente, comunicó que no participaría del programa de telerrealidad.

Ahora, Julia Fernandes le preguntó a Botota sobre este episodio y ella aseguró que no tenía problemas con la influencer y que todo fue mala comunicación de Pamela Díaz.

“¿Qué pasó con la Naya Fácil?”, le consultó Julia a la comediante, a lo que ella respondió “no sé. ¿Sabes? Con la Naya yo nunca he tenido atados, pero ella se sintió como que la menoscabaron. Yo me empecé a reír por el piquero de ella”.

Asimismo, agregó “como que no se sabe tirar piqueros y ella dijo ‘no tuve los recursos para aprender a nadar’. Yo dije: ‘ah, pero si para eso no hay que tener recursos. Claramente estaba bien lo que dijo, hay gente que no sabe nadar”.

Por último, habló sobre la responsabilidad de la “Fiera” y dijo “finalmente no fue con la intención de hacerla sentir mal. Hay un error de comunicación de parte de la Pamela Díaz”.