Comparte

Luego de abandonar “Gran Hermano”, Trinidad Cerda ha participado de diferentes programas y se ha mantenido activa en sus redes sociales.

Bajo ese contexto, previo al inicio de la segunda versión de “la casa más famosa del mundo”, compartió un llamativo mensaje en sus historias de Instagram.

“Mirando la ventana desde el avión. Leyendo los nuevos nombres para el nuevo encierro”, comenzó diciendo.

“Todo me da vueltas, se me aprieta el estómago. No dejo de pensar. Inspiro, expiro”, aseguró.

Tras ello, contó que con estos anuncios, se le vienen a la mente todos los recuerdos del encierro y lo que fue su paso por la competencia.

“Mi corazón se agita con recuerdos, con memorias y momentos que siguen vivos en mí”, cerró.

Cabe mencionar que, la nueva versión de este espacio de telerrealidad comenzará este viernes a las 22:30 horas.

Revisa la historia de Trinidad Cerda