Prime Video compartió el avance del nuevo reality show Original La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile. En esta serie, conducida por Florencia Peña y Benjamín Vicuña, cuatro parejas enfrentarán pruebas únicas mientras interactúan con un grupo de solteros atractivos.

A lo largo de nueve episodios, dichas parejas atravesarán una serie de situaciones desafiantes que les permitirán explorar sus deseos y las llevarán a tomar decisiones que determinarán su futuro.

La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile se estrenará el 9 de agosto, seguido por el episodio final y la espectacular reunión el viernes 23 de agosto. La temporada de nueve episodios estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

La Isla de las Tentaciones ofrece un giro emocionante, ya que las parejas tendrán que decidir si quieren regresar a casa con su pareja original, seguir de forma solitaria, o también formar una conexión con una nueva persona que conozcan durante el programa. Las bellas ubicaciones, combinadas con un intenso viaje emocional, prometen una experiencia cautivadora para el público alrededor del mundo.

Diferentes versiones

El reality show (un formato de Banijay) también tendrá versiones para Brasil y México a través de un acuerdo entre Amazon Studios y Banijay Mexico & U.S. Hispanic. La Isla de las Tentaciones de Banijay celebró su vigésimo aniversario en el 2021 y ha viajado a más de 20 países, incluidos Estados Unidos, España, Alemania y los Países Bajos. Distribuido a nivel global por Banijay Rights, el programa ha ganado popularidad entre los espectadores de todo el mundo, ya que pone a prueba los límites del amor y la lealtad entre las parejas.

En tanto, La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile se unirá a miles de películas internacionales y series de TV en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones chilenas Amazon Originals como Sayen, Desconectados, Los Sobrevivientes: Colonia Dignidad y La Jauría, así como a las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Idea of You, Fallout, Upgraded, Citadel, The Boys y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, todas en Prime Video.



Cabe mencionar que, los clientes podrán ver La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile en la app de Prime Video para Smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de Entel, WOM, o Movistar móvil o suscripción fija a internet, además de a través de ciertas suscripciones a VTR. En la app de Prime Video, los miembros Prime podrán descargar los episodios a sus dispositivos móviles y tabletas y pueden verlos sin conexión a internet y sin costo adicional. Prime Video está disponible en Chile por solo $5.790 al mes, y los nuevos clientes pueden conocer más en primevideo.com.