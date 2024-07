Comparte

En 1984, Canal 13 lanzó un programa de presentación de videoclips y entrevistas a grandes artistas del mundo de la música. Se trató de “Más música”, el cual estuvo al aire hasta 1998 y marcó a varias generaciones.

Con gran éxito de sintonía y repercusión mediática, el espacio se hizo de un lugar importante en la historia de la televisión chilena y hoy, a 40 años de su debut, REC TV, la señal del recuerdo del 13, pondrán pantalla un especial para rememorar y celebrar las cuatro décadas que se cumplen del estreno de este proyecto.

Andrea Tessa, animadora pionera de “Más música”, figura clave de sus grandes logros y quien lo condujo por ocho años, estará al mando de este nuevo espacio de REC TV, “40 años de Más música”, el que se estrenará este domingo a las 20:30 horas.

“Este proyecto lo hicimos con mucho cariño y respeto hacia el programa original. Son básicamente cuatro programas donde recordamos hitos del ‘Más música’, los videos, que, por lo demás, están procesados, entonces se podrán ver ahora en la calidad de video que nosotros ya estamos acostumbrados a ver y con un sonido espectacular. Fue muy difícil la selección, porque, francamente, sacar lo mejor de 15 años es una locura. Y también hicimos una selección especial de entrevistas que van a ir en la página web de REC”. Entrevistas a Luis Miguel, Charly García, Soda Stereo, Los Prisioneros, Gloria Trevi, Ricardo Arjona y Laura Pausini, por ejemplo.

“‘Más música’ dejó demasiados recuerdos y demasiado marcada a una gran cantidad de gente, así que yo creo que amerita acordarse de él y este programa especial que presentaremos es una especie de tributo que se lo merecía. Es uno de los programas más emblemáticos que ha tenido Canal 13 y con grandes entrevistas que hasta el día de hoy son recordadas”, destaca Tessa

Acerca de hacer este viaje al pasado con esta celebración de los 40 años de “Más música”, Andrea confiesa que “me dio mucha nostalgia, porque fue una época que yo gocé a concho, la disfruté mucho y aprendí un montón. Yo siento que ‘Más música’ para mí fue una universidad. Yo venía comenzando y con esto aprendí a moverme, hablar y conversar frente a cámara”.

Al hablar del éxito que tuvo “Más música”, su conductora icónica comenta “había muy pocas ventanas afuera para esto, para la música. A nosotros nos llegaban los discos súper tarde y no teníamos televisión por cable, por lo tanto no teníamos MTV, así es que nosotros comprábamos programas de afuera y editábamos y usábamos los videos”.

Asimismo, agregó “y luego los sellos nos empezaron a enviar los videos completitos para nosotros. Además, cuando venían los artistas a hacer promociones, ellos estaban muy abiertos a dar entrevistas porque justamente estaban comenzando y necesitaban darse a conocer… necesitaban difusión”.

“Yo creo que la gran diferencia que nosotros hicimos como programa, y en esto incluyo a todos, a Claudia Bustos y Angélica Castro, es que había conversaciones en el estudio. A mí me tocó conversar y cantar con Luis Miguel. Por eso es que puedo decir que este nuevo programa es un viaje precioso en el tiempo… de volver a conectarte con todas esas emociones de esa época y traerlas al presente”, añadió.

La conductora rememora la década de los ochenta y el auge de espacios como “Más música”, en donde se presentaban en exclusiva videoclips y enfatiza en que para mí es un orgullo haber vivido esa época. La época donde había que trabajar el doble para conseguir la mitad, porque de verdad que lo hicimos todo a mano, con amor, con mucho amor perseguir a gente para que lográramos que nos dieran entrevistas y todo. Una época en que al programa llegaban en cartas, ni siquiera e-mails, porque no habían… una época romántica y maravillosa”.

Con “40 años de Más música”, Andrea Tessa continúa su relación con REC TV, en donde ya ha animado varios programas, en torno a lo que declara que “este es un espacio de compañía, de entretención y de nostalgia muy rico. Mucha gente está viendo REC y un ejemplo de eso es que a mí me llama la atención que a cada rato me llenan de WhatsApp o en redes sociales diciendo ‘te estoy viendo en tal programa’, y eso es muy bonito. Además, hay mucho material por mostrar y hay nuevas generaciones que merecen conocer el material que no pudieron ver por cosas obvias en el momento que no estaban y ahora lo pueden ver y se encantan”.

De cara a la celebración de las cuatro décadas de “Más música”, la cantante, que actualmente prepara un álbum de Navidad en tono de jazz y que incluirá al Coro Chile Gospel, invita al público de la siguiente manera: “Nada mejor que recordar cuando éramos adolescentes o cuando salíamos del colegio, algunos eran más chicos y los papás los retaban porque no almorzaban a la hora ya que ‘Más música’ iba a las 3 de la tarde.

“A mí me retaban las mamás. En la calle me decían ‘mijita, ¿por qué lo ponen a esa hora? Mi hijo no almuerza a esa hora por ver el programa’ (ríe), así que esta vez lo vamos a poner en horario prime, será un ‘Más música’ prime y para que la gente recuerde tranquilamente en las noches. Y en el mismo día en que se emitía originalmente, los domingos”, sostuvo.

“Además, que queremos que esto sea el comienzo de un gran festejo que podría incluir otras celebraciones, como un evento o fiesta, que es algo que estamos analizando”, cerró.