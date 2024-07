Comparte

Este domingo se vivió la primera jornada de nominación en la casa de “Gran Hermano” y una que se robó la atención fue Linda Marcovich.

Todo esto, porque la gitana cuando entró al confesionario fue bastante sincera y decidió darle sus primeros dos votos a nada menos que Camila Andrade.

En tanto, sostuvo que en su rol como madre y esposa, empatizaba con lo que vivió Carla Jara luego de que Francisco Kaminski supuestamente le fue infiel con Andrade.

“Voy a votar por esta persona porque igual no he conversado mucho con ella, tampoco es que me interese tanto conversar con ella. Como que es de las menos que he compartido en la casa”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “también porque yo soy mamá, soy esposa y la verdad es que quiero nominar a Camila Andrade por un tema que hizo afuera y Carlita te quiero mucho”.

“Así que por las mujeres que somos mujeres, que somos mamás, voto por ella porque realmente encuentro, que lo que hizo está horrible y no sé, como que me incomoda compartir con alguien así”, cerró Linda.

Finalmente, Marcovich le dio su último voto a Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, por un tema “estratégico”.