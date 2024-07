Comparte

Recientemente, Iván Zamorano participó en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz en YouTube y habló de diferentes temas.

Uno de ellos, fue sobre un nuevo desafío que tomó en conjunto a su familia, puesto que luego de años, dejarán Miami, Estados Unidos.

“Agarramos un nuevo desafío, nos vamos”, comentó antes de revelar que a fines de agostos se irán a España.

“Cuando nos casamos siempre teníamos el sueño de vivir en Europa y creo que cumplimos una etapa importante acá en Miami, en Estados Unidos y comenzamos un nuevo desafío”, agregó.

Tras ello, sostuvo que su destino primeramente será Madrid, donde el exfutbolista vivió cuatro años, cuando jugaba en el Real Madrid.

“Vamos a Madrid. Vuelvo a mi segunda casa”, declaró el exseleccionado nacional.

Bajo ese contexto, explicó los motivos de la mudanza “tiene que ver más que nada con un tema familiar. Mi hija va a estudiar en Madrid. El Ivancito quiere jugar al fútbol en Europa”.

Asimismo, añadió “yo le contaba a María que yo perdí a mi papá con 13 años. No tuve esa relación, esa comunicación, esa continuidad de que él disfrutara las cosas mías. Entonces yo no me quiero perder eso y creo que al fin y al cabo la decisión también parte un poco por eso”.

“Es un desafío, una nueva aventura. No sabemos lo que va a pasar”, cerró Zamorano.