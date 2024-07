Comparte

Recientemente, Karen Paola participó en el podcast “Más que titulares” y habló con Javiera Quiroga de diferentes temas.

En tanto, uno de ellos fue sobre sus inicios en la televisión con el programa juvenil “Mekano”.

Bajo ese contexto, contó que en ese espacio le pidieron bajar de peso, lo que le afectó de gran manera.

“Yo entré con 17 años, mi cuerpo estaba desarrollándose todavía y no tenía las curvas como la mayoría de mis compañeras brasileñas, por ejemplo”, comenzó diciendo.

“¿Qué se buscaba? La perfección, que es un cuerpo 90, 60 y 90 en ese tiempo, pero para mí, un cuerpo perfecto es un cuerpo sano”, agregó.

Asimismo, añadió “en ese tiempo, también en Mega existía un programa que se llamaba Cirugía de Cuerpo y Alma, entonces, como que andaban preguntando a cada rato ‘oye, no te quieres poner pechugas’”.

Tras ello, recordó que cuando la gente la veía en la calle le decía que en la TV se veía gorda “la gente me decía en la calle ‘usted es más flaquita en persona, en la televisión se ve gorda’. Pero yo veo los videos de ese tiempo y digo ‘yo no me veía gorda’, quizás en persona me veía más delgada, pero no era gorda”.

En tanto, sostuvo que toda esta presión le desencadenó una bulimia “cuando se me hace esta sugerencia, que es ‘bajas o te vas’, yo no me lo tomé para nada como talla, pues dije ‘okey, estoy gorda, tengo que bajar de peso’. Me lo dijeron a mí y a dos compañeras más, y esas dos compañeras se mataron de la risa, se burlaron de la situación y siguieron con sus vidas”.

“A mí me caló súper hondo, entonces, entré en una bulimia, ese fue el día en que cambió mi vida, empecé a vomitar absolutamente todo lo que ingería. Fui bulímica hasta el 2021”, reveló la cantante.