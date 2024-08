Comparte

Como es sabido, Carla Jara ya superó el episodio de Francisco Kaminski y ahora, está en una relación con Diego Urrutia.

Bajo ese contexto, la exMekano en una entrevista con la Revista Sarah entregó mayores detalles sobre su inesperado romance con el comediante.

“Es una mariposa en la guata”, comenzó diciendo Jara y luego, le preguntaron si es que en algún momento su amor fue por compaña publicitaria o si era de verdad, a lo que ella respondió “sí, es real. Y ojalá nos salga una campaña”.

Tras ello, sostuvo que se conocieron en TVN cuando ambos participaron en el programa “Ahora Caigo”.

“Lo conocí en el programa Ahora Caigo (…) Ahí conversamos, nos reímos, hubo química. Nos empezamos a seguir en redes sociales, comenzamos a darnos “likes”, a mandarnos “fueguitos”, lo normal (ríe). Un día me invitó a un show, lo fui a ver y ahí empezamos a salir, a conocernos, es un tipo encantador, muy divertido”, detalló.

Asimismo, agregó “en el día a día es así, su cabeza siempre está pensando en la talla. Creo que cuando te hacen reír y cuando esa junta con el tipo que te gusta es tan entretenida, es bacán”.

Bajo ese contexto, le consultaron si el hacer pública su relación era una especie de “venganza” y ella lo negó.

“No, para nada. De hecho, yo no lo hice público, fue él”, insistió Jara.

“Él me dijo un día que iba a subir unas imágenes, le dije que no lo hiciera. A los días me volvió a preguntar y le dije que sí, no había maldad en ese posteo, al contrario. Él me dijo que quería hacerlo porque no había razón para esconderlo y tenía razón”, añadió.

“Yo soy una mujer soltera y tengo todo el derecho a rehacer mi vida, a conocer a alguien, quizás fue muy pronto pero las cosas tienen que pasar, y si tenían que pasar ahora, está bien”, recalcó.

Finalmente, le consultaron si estaba “enamorada” y ella dijo que esas son palabras mayores, sin embargo, dejó en claro que lo estaría pasando muy bien.

“Esta es la etapa rica… él puso ‘me enamoré’, pero nos estamos conociendo, estamos felices”, cerró.