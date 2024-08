Comparte

Continúan las polémicas en torno a la enemistad de Pamela la “Fiera” Díaz y Luis Mateucci.

Esta vez fue Pamela quien alzó la voz, puesto que el argentino fue como invitado a su espacio en Canal 13 “Hay que decirlo!” el viernes, cuando ella no fue.

Frente a ello, la animadora aprovechó su espacio y aseguró que “Mateucci es un cagó…”.

Tras ello, expuso que el argentino antes de asistir al programa le pidió a la producción que no le hicieran preguntas sobre algunos temas en específico.

“Invitan a Mateucci justo cuando no estoy, que me da lo mismo”, comenzó diciendo, a lo que Nacho Gutiérrez agregó “si tú estás no viene”.

Luego, la “Fiera” no se aguantó y arremetió sin filtro con el chico reality “voy a decir algo y me da lo mismo que me echen”.

“Mateucci pidió a la producción que no le preguntáramos de ciertas personas y cosas”, aseguro.

“Si yo hubiese estado acá le habría preguntado todas las cosas”, recalcó la conductora.

Finalmente, le preguntaron a Ceci Gutiérrez si es que era cierto que Mateucci pidió que no le hicieran algunas preguntas y ella se limitó a responder “es verdad”.

“A mí me pidieron que fuera buena onda con él”, cerró entre risas Arturo Longton.