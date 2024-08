Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez la protagonista es Camila Andrade.

Todo esto, porque la jugadora recordó que cuando llevaban menos de dos semanas de encierro su pareja, Francisco Kaminski, le envió un inesperado mensaje romántico.

En tanto, ella ahora en conversación con Patricio Steffan y Iván Cabrera comentó que no se esperaba esa llamada y que le hubiese gustado que haya sido distinto.

“Llevábamos una semana y media, dos. Las agradezco, de verdad que sí. Fue hermoso escuchar al Fran, fue lindo sentir el apoyo, aparte me dijo que hablaba con mi papá todos los días”, comenzó diciendo.

“Listo, ya, pero qué ganas de saber cómo estás tú, porque ellos nos ven todo el tiempo, pero nosotros estamos tan aislados que yo quiero saber cómo está la otra parte, o ver a mi mamá, a mi pololo”, agregó.

Asimismo, sostuvo que en ese momento se puso tan nerviosa que ni logró recordar todas las palabras de su enamorado.

“Yo estaba tan nerviosa, lo mío fue muy inesperado, otras veces te preparan. No sabía quién era, qué era, todo el mundo escuchando por altoparlante, contestó Sebastián, no contesté yo. Una hueá muy rara, muy frickeado”, aseguró.

“Me duró segundos, además el Fran dijo mil weas, seguro las tenía anotadas. Me acuerdo que esa misma noche intenté recordar todo lo que me decía y fue imposible. El día siguiente ya necesitaba que me repitieran el audio, no dura nada”, cerró la competidora.