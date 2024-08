Comparte

Como es sabido, este domingo Antonia Casanova se convirtió en la nueva eliminada de la casa de “Gran Hermano”.

En tanto, la jugadora al regresar a su vida “real” puede ver los mensajes de odio que ha recibido de parte de los televidentes.

A pesar de ello, Antonia a través de sus redes sociales decidió enfocarse en quienes le envían cariño y la apoyan.

Bajo ese contexto, les agradeció y además, explicó que todas sus buenas energías le ayudan a canalizar el odio que recibe.

“Quiero darles las gracias, ya estoy aquí, estoy en mi casa, no he dormido nada, no he parado, pero quería pasar por acá porque he leído todos los comentarios y mensajes que me han mandado y quería darles las gracias por su apoyo, su cariño y amor”, comenzó diciendo.

“De verdad es súper importante para mí en este proceso donde estoy recién entendiendo todo un poco de las críticas, hate y todas las cosas que dicen así que muchas gracias a las personitas lindas, me llenan mucho el corazón”, sostuvo la influencer.

Finalmente, recalcó que seguirá leyendo todo lo que le envían y que hasta se dará el tiempo de contestar algunas dudas sobre “la casa más famosa del mundo”.