En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?”, Pamela Díaz se robó gran parte de la atención.

Todo esto, porque en la actividad liderada por Sergio Lagos, la “Fiera” recibió una pregunta del chico reality, Junior Playboy, y ella decidió no contestarla.

En tanto, él quería saber si es que se sentía amenazada por Oriana Marzoli en el encierro.

“Encuentro que Junior es un pelotudo y me cae pésimo. No me interesa contestarle, no lo soporto”, respondió rápidamente Pamela.

Tras ello, Sergio insistió en que ella contestara lo que le consultó Junior y ella se limitó a decir que no se compara con nadie.

“No necesito responder, yo nunca me he comparado con nadie. Yo siempre soy lo que soy, está clarísimo, por algo no está acá sentada. Me gusta unir, me gusta desunir, y eso es lo que vine a hacer acá”, cerró Díaz.