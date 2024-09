Comparte

Como es sabido, esta semana se vivió la inesperada renuncia de Alexandra Méndez, más conocida como Chama, a “Gran Hermano”.

Sin duda esta salida generó varias reacciones en el encierro y el más afectado fue Manuel Napoli, quien estaba muy interesado en la venezolana.

Bajo ese contexto, él se ha mostrado muy decaído y en más de una ocasión ha ido al confesionario para expresar su amor por ella.

Uno de esos momentos, fueron los que mostraron en el último episodio del programa.

“Me gustaría dejarle un mensaje. Desde el minuto uno, bueno, desde afuera del hotel que nos cruzamos. Ella no me vió pero yo sí. Ese día quedé encantado de su aspecto simplemente. Dije ‘wow, qué guapa’”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “después de casi 60 días estamos 24/7 juntos. Lo que me gustaría decirle es que me encanta… es una chica natural, transparente, sincera”.

En la misma línea, dejó al descubierto su amor “es parte de mi corazón, lo va a ser siempre porque entró en mi vida y quiero que no salga nunca. Si me quiere conocer a afuera, no sé de qué forma, pero yo estaré. Jamás me voy a olvidar de ella”.

Finalmente, mostraron cuando el italiano fue hasta la cama de Chama, le sacó sus sábanas y las puso en la de él “buenas noches, Ale”.