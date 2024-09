Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez la protagonista es Michelle Carvalho.

Todo esto, porque recientemente la brasileña anunció su compaña para sacar a Manuel Napoli del encierro.

En tanto, explicó que ya se cansó del jugador, puesto que recientemente pasó a llevar a Yuhui Lee tras cortarle el pelo sin su consentimiento.

“Ahora, mi objetivo va a ser quedarme acá hasta que Manuel se vaya”, aseguró la modelo en conversación con Camila Andrade.

“Decidida. Hasta que ese loco no se vaya, yo no voy a descansar. Me tiene histérica. Histérica”, añadió.

Tras ello, aprovechó de acercarse a la cámara y le pidió a sus seguidores que votaran en contra del italiano “él no es Gran Hermano, él no es buen amigo, no es un buen compañero de casa”.

“Por culpa de él se fue la Chama, logró lo que logró de cansancio, porque la tenía cansada, aburrida, hasta que la mina se rindió (…) ‘Yuhui es mi amigo’, olvidó a su amigo por una mujer. ¿Qué tan amigo era? Entró sabiendo que Yuhui era uno de los favoritos. Conveniente, ¿no? Raro”, explicó.

Asimismo, añadió “su pena, no me pena, su llanto, no me da pena. No le compro nada. Y espero que ustedes vean lo mismo que nosotros vemos aquí”.

En la misma línea, sostuvo que desde que comenzó el programa la tiene “chata” y comentó que no todos los italianos son así.

“El Tamagotchi tiene un nuevo objetivo. Hasta que no se vaya, yo no voy a descansar. Que vaya a cumplir sus sueños afuera. Vaya a obsesionarse con un nuevo alguien afuera, pobre de esa nueva persona con quien ese hombre se obsesione”, expuso.

Finalmente, contó que debió tener cercanía con él porque era amigo de Chama y también de Pedro, quienes son sus más cercanos en “la casa más famosa del mundo”.

“Necesito de ustedes, necesito que Pedro no sea loco de salvarlo. Que él no gane esa prueba y que ustedes, por favor, el domingo hagan lo suyo. Porque ya no es mucho, con el pelo. Con el pelo no se juega. A tu amigo no lo tiras a la piscina cuando tiene fobia y no se corta el pelo, porque el pelo es la identidad de uno”, cerró.