Comparte

Como es sabido, Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, renunció inesperadamente a “Gran Hermano”.

Tras ello, la venezolana estuvo alejada de las redes sociales y ahora reapareció con su amiga Daniela Aránguiz, a quien conoció en “¿Ganar o servir?”.

En tanto, Daniela a través de su Instagram le hizo unas preguntas y ella habló sobre los motivos de su salida.

Asimismo, reveló que estaría interesada en regresar al encierro, por lo que sus seguidores ahora podrían votar por ella en la instancia de “repechaje”.

“Estuve mal adentro y obviamente cuando salí también, por eso no me conecté con nadie de mis seguidores. No tenía ánimos, estuve llorando un montón, ahora con el trato del psicólogo y con tu visita ya me siento mejor. Aparte ver el cariño de tanta gente, yo pensaba dentro que estaba quedando fatal, pensaba que me estaban metiendo en el mismo saco que Angélica”, explicó Chama.

En la misma línea, contó que estaba muy preocupada por su reputación afuera, ya que trabaja con su imagen.

“Mi angustia era esa, que mi imagen se viera afectada. No quería pelear con ella y llegar a las vulgaridades igual que ella, pero ya era demasiado”, comentó refiriéndose a Angélica.

“Extraño a mis compañeros, las cosas no son como se vieron. Quiero volver a la casa y ver a mis compañeros”, cerró Chama.