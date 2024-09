Comparte

Como es sabido, Angélica Sepúlveda se convirtió en la última en abandonar el reality “Gran Hermano”.

En tanto, la exjugadora decidió renunciar tras su fuerte discusión con Manuel Napoli y Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, por la cual todos quedaron sancionados y en placa de nominación.

Ahora, en conversación con FM Dos, sostuvo que la discusión la dejó muy angustiada y comentó que Manuel fue bastante violento.

Me generó una angustia tremenda

“A mí me generó una angustia tremenda, no porque lo hayan salvado sino que recordé todo lo que me había dicho y sentí que en realidad todas esas palabras no tenían ningún peso. Nadie sentía que realmente había sido una agresión verbal fuerte y grave hacia una mujer, que te atacan a través de un objeto… Ahí yo me bloqueé”, comenzó diciendo.

Asimismo, insistió en que quizás si no hubiese sido por Pedro, el italiano la podría haber agredido.

“Y todavía, recordar eso y sentir todo lo que este tipo me humilló, todo lo que me dijo, me duele y me duele porque en ningún momento se tomó en serio la sanción”, afirmó.

“Todos saben lo violento que es y si no hubiera sido porque Pedro salió, tal vez yo hubiera estado golpeada por él”, añadió.

“No corresponde que haya sido salvado, menos en las condiciones que se dieron del teléfono. Me duele todavía”, concluyó Sepúlveda.