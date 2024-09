Comparte

Recientemente, Carlyn Romero participó como invitada en el programa “ForEva” y habló con Eva Gómez de diferentes temas.

Como era de esperarse, la modelo habló sobre su paso por “Gran Hermano” y lo valoró como algo muy positivo, a pesar de todos los conflictos.

“Fue una experiencia muy loca, no sabía cómo jugar y me viví todo a muy flor de piel, peleas, decepción, amor y me besé con todos los de la casa”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “pensé que íbamos a hacer el amor y no la guerra y fue todo lo contrario”.

Tras ello, reveló que vivió todo como “primeriza”, puesto que es primera vez que ingresar a un programa de telerrealidad.

Cabe mencionar que, “ForEva”, programa de Radio Agricultura y Agricultura TV, se transmite todos los viernes a las 21:30 horas.